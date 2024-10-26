Мемориал Непелы. Юн Асон, Гутманн, Сенюк, Исаев выйдут на лед с произвольными программами
ISU Challenger
Братислава, Словакия
Женщины
Произвольная программа
Начало – 13:00 по московскому времени.
Первая разминка
1. Джулия Феннелл (Израиль)
2. Дарья Жирнова (Венгрия)
3. Елизавета Бабенко (Украина)
4. Регина Шерманн (Венгрия)
5. Эма Добошова (Словакия)
Вторая разминка
6. Нина Пови (Великобритания)
7. Ванеса Шелмекова (Словакия)
8. Кристина Исаев (Германия)
9. Сарина Йоос (Италия)
10. Йогайле Аглинските (Литва)
Третья разминка
11. Ники Ворис (Нидерланды)
12. Линнеа Цедер (Финляндия)
13. Меда Варякойте (Литва)
14. Мария Сенюк (Израиль)
15. Лара Наки Гутманн (Италия)
16. Юн Асон (Южная Корея)
После короткой программы
1. Юн Асон (Южная Корея) – 61,69
2. Лара Наки Гутманн (Италия) – 57,67
3. Мария Сенюк (Израиль) – 57,07
4. Меда Варякойте (Литва) – 54,81
5. Линнеа Цедер (Финляндия) – 54,60
6. Ники Ворис (Нидерланды) – 53,33
7. Йогайле Аглинските (Литва) – 52,68
8. Сарина Йоос (Италия) – 51,41
9. Кристина Исаев (Германия) – 49,38
10. Ванеса Шелмекова (Словакия) – 49,33
11. Нина Пови (Великобритания) – 48,01
12. Эма Добошова (Словакия) – 47,39
13. Регина Шерманн (Венгрия) – 46,30
14. Елизавета Бабенко (Украина) – 44,49
15. Дарья Жирнова (Венгрия) – 41,30
16. Джулия Феннелл (Израиль) – 32,33
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