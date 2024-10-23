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Екатерина Боброва: «Когда я смотрю на тройной аксель Малинина, он мне напоминает Усэйна Болта. Настолько у него этот запас»

Екатерина Боброва сравнила фигуриста Илью Малинина с легкоатлетом Усэйном Болтом.

Малинин – действующий чемпион мира по фигурному катанию из США. Ямаец Болт – восьмикратный олимпийский чемпион в спринтерском беге.

«Когда я смотрю на его (Малинина) тройной аксель, он мне напоминает Усэйна Болта. Когда он разбегается, всех оставляет позади и на финише еще руки раскрывает, потому что у него есть такая возможность.

Так вот Малинин просто сверху приходит с прыжка в три с половиной оборота – настолько у него этот запас», – сказала олимпийская чемпионка Сочи-2014 в команде Боброва в эфире подкаста «Ход коньком».

Журналист Андрей Журанков в этом же подкасте назвал одно из главных качеств Малинина.

«Вариативность – вот что делает его чемпионом. Этот человек, обладая таким количеством четверных, настолько вариативен, как ни один другой фигурист из ныне катающихся и даже, боюсь, из катавшихся ранее. У всех одна программа, а Малинин может «здесь ошибся, вот здесь четверной, здесь что-то не так, вот здесь четверной, еще добавить – и еще четверной».

И ты смотришь и понимаешь, что этот человек может выдать программу конкретно под ситуацию и под свои ощущения. Мне кажется, это делает его чемпионом», – отметил Журанков.

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Чемпионат.com»
Бег
logoУсэйн Болт
logoЕкатерина Боброва
logoсборная Ямайки
logoАндрей Журанков
logoИлья Малинин
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