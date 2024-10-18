Дмитрий Михайлов не стал отвечать, является ли он отцом сына Липницкой: «Не комментирую данный момент»
Дмитрий Михайлов не стал отвечать, является ли он отцом сына Юлии Липницкой.
Ранее «Матч ТВ» сообщил, что олимпийская чемпионка Липницкая родила второго ребенка в конце сентября, а отцом стал ее новый муж – хореограф Дмитрий Михайлов.
– Вы, наверное, хотели мой комментарий услышать?
– Да, хотя бы подтверждение.
– Во‑первых, мне сейчас неудобно разговаривать, нахожусь на работе. Во‑вторых, не комментирую данный момент, — сказал Михайлов «Матч ТВ».
В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от экс-фигуриста Владислава Тарасенко.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
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