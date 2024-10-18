Тарасова – Липницкой после рождения сына: «Конечно же, хочу поздравить Юлю, какая красота!»
Татьяна Тарасова поздравила Юлию Липницкую с рождением второго ребенка.
По информации «Матч ТВ», олимпийская чемпионка Липницкая родила сына в конце сентября, а отцом стал хореограф Дмитрий Михайлов.
«Конечно же, хочу поздравить Юлю, какая красота!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.
В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от Владислава Тарасенко, но позже пара рассталась.
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: «Матч ТВ»
Рекомендуем
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Укажите причину бана
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
Пожаловаться
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий
Главные новости
Последние новости