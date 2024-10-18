Тарасова – Липницкой после рождения сына: «Конечно же, хочу поздравить Юлю, какая красота!»

Татьяна Тарасова поздравила Юлию Липницкую с рождением второго ребенка.

По информации «Матч ТВ», олимпийская чемпионка Липницкая родила сына в конце сентября, а отцом стал хореограф Дмитрий Михайлов.

«Конечно же, хочу поздравить Юлю, какая красота!» – сказала заслуженный тренер СССР Тарасова.

В 2020 году Липницкая родила дочь Каталину от Владислава Тарасенко, но позже пара рассталась.