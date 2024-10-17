В фигурном катании больше нет звезд?
Привет!
Кого можно назвать лицом фигурного катания прямо сейчас? Малинина? Сакамото? Хендрикс?
Или лицо – это даже не конкретный персонаж, а цепочка скандальных событий последних лет вроде допинг-случаев и историй с домогательствами? А может, лицо фигурки – это пожилой чиновник ISU, со скучающим видом меняющий правила почти каждый год?
Полина Крутихина, Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в подкасте «Чистый хвост» эпоху после Ханю и других легенд. Разумеется, даже здесь не обошлось без Коляды, Загитовой и Тейлор Свифт.
Слушаем!
Таймкоды, чтобы было удобно
0:00 в фигурном катании не осталось людей, способных собирать стадионы?
5:19 Настя рассуждает про дугу характера и скандальное лицо фигурного катания
8:34 нам не хватает не новых спортсменов, а классного соперничества?
14:48 Ваня – о людях, которые заставили его полюбить фигурное катание
19:14 почему у Тутберидзе больше фанатов, чем у некоторых ее спортсменов?
24:00 «Аня Щербакова не может относиться к штабу Плющенко, потому что иначе нарушается канон»
33:23 разбираемся, в чем заключается эффект Ханю
40:19 Ханю – человек, которого хочется закидать Винни-Пухами
44:41 что мешает Сакамото стать новым лицом фигурного катания?
50:32 Фернандес – пример того, что звездой становятся, а не рождаются
55:57 Полина объясняет, почему желание ISU сделать Хендрикс новой героиней – утопия
1:01:05 «Это смелый шаг к модернизации фигурного катания в танцпол кабака»
1:06:54 чехарда с правилами – главная причина, по которой пропали звезды?
1:13:27 сколько стоит посмотреть фигурное катание на Олимпиаде?
Фигурное катание будто хочет умереть – потому что не знает, зачем жить
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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда.
Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press; РИА Новости/Максим Богодвид, Александр Вильф