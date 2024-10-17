В фигурном катании больше нет звезд?

Привет!

Кого можно назвать лицом фигурного катания прямо сейчас? Малинина? Сакамото? Хендрикс?

Или лицо – это даже не конкретный персонаж, а цепочка скандальных событий последних лет вроде допинг-случаев и историй с домогательствами? А может, лицо фигурки – это пожилой чиновник ISU, со скучающим видом меняющий правила почти каждый год?

Полина Крутихина , Иван Кузнецов и Настя Жаворонкова обсудили в подкасте «Чистый хвост» эпоху после Ханю и других легенд. Разумеется, даже здесь не обошлось без Коляды, Загитовой и Тейлор Свифт.

Слушаем!

Таймкоды, чтобы было удобно

0:00 в фигурном катании не осталось людей, способных собирать стадионы?

5:19 Настя рассуждает про дугу характера и скандальное лицо фигурного катания

8:34 нам не хватает не новых спортсменов, а классного соперничества?

14:48 Ваня – о людях, которые заставили его полюбить фигурное катание

19:14 почему у Тутберидзе больше фанатов, чем у некоторых ее спортсменов?

24:00 «Аня Щербакова не может относиться к штабу Плющенко, потому что иначе нарушается канон»

33:23 разбираемся, в чем заключается эффект Ханю

40:19 Ханю – человек, которого хочется закидать Винни-Пухами

44:41 что мешает Сакамото стать новым лицом фигурного катания?

50:32 Фернандес – пример того, что звездой становятся, а не рождаются

55:57 Полина объясняет, почему желание ISU сделать Хендрикс новой героиней – утопия

1:01:05 «Это смелый шаг к модернизации фигурного катания в танцпол кабака»

1:06:54 чехарда с правилами – главная причина, по которой пропали звезды?

1:13:27 сколько стоит посмотреть фигурное катание на Олимпиаде?

Фигурное катание будто хочет умереть – потому что не знает, зачем жить

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P.S. Если вы с нами впервые и по каким-то причинам не знаете, почему подкаст называется «Чистый хвост», вам сюда .

Фото: Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press ; РИА Новости /Максим Богодвид, Александр Вильф