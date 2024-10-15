13-летняя Кира Моногарова покинула группу Этери Тутберидзе

13-летняя фигуристка Кира Моногарова покинула группу Этери Тутберидзе.

«Дорогие друзья. Хочу сообщить, что я покинула тренерский штаб ТШТ. Хочу выразить благодарность всему тренерскому составу за работу со мной!

Начинается новый этап в моей жизни, всем спасибо за понимание ❤️», – написала спортсменка.

В текущем сезоне Моногарова заняла 13-е место на первенстве Москвы и 7-е – на Мемориале Ирины Рабер.