13-летняя Кира Моногарова покинула группу Этери Тутберидзе
13-летняя фигуристка Кира Моногарова покинула группу Этери Тутберидзе.
«Дорогие друзья. Хочу сообщить, что я покинула тренерский штаб ТШТ. Хочу выразить благодарность всему тренерскому составу за работу со мной!
Начинается новый этап в моей жизни, всем спасибо за понимание ❤️», – написала спортсменка.
В текущем сезоне Моногарова заняла 13-е место на первенстве Москвы и 7-е – на Мемориале Ирины Рабер.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: телеграм-канал Киры Моногаровой
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