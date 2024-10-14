ФФККР показала медали, которые получат призеры первого этапа Гран-при России в Магнитогорске

Представлен дизайн медалей первого этапа Гран-при России в Магнитогорске.

Этап пройдет 26-27 октября.

«Златоустовские мастера-оружейники изготовят медали для победителей и призеров первого этапа «Ростелеком Гран-при России – «Звезды Магнитки».

Специально к первому этапу российской серии Гран-при в Магнитогорске художники создали эскиз медали. В нем нашли отражение фирменный стиль мероприятия и вид спорта.

Награды получили нестандартную форму и вращающийся элемент в виде снежинки. Инициатива изготовления эксклюзивных медалей принадлежит Правительству Челябинской области», – говорится в телеграм-канале Федерации фигурного катания на коньках России.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске