Илья Малинин планирует исполнить каскад с четверным акселем в финале Гран-при.

Американский фигурист Илья Малинин заявил каскад четверной аксель – тройной тулуп в короткой программе в финале Гран-при в Нагое.

Также он планирует исполнить тройной аксель и четверной лутц.

Мужчины выступят с короткими программами сегодня в 14:13 по московскому времени.