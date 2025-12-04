Малинин заявил каскад четверной аксель – тройной тулуп в короткой программе в финале Гран-при
Илья Малинин планирует исполнить каскад с четверным акселем в финале Гран-при.
Американский фигурист Илья Малинин заявил каскад четверной аксель – тройной тулуп в короткой программе в финале Гран-при в Нагое.
Также он планирует исполнить тройной аксель и четверной лутц.
Мужчины выступят с короткими программами сегодня в 14:13 по московскому времени.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: ISU
