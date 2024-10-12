Вадим Воронов: «На тренировках уже делаю четверной лутц в прокатах. Буду работать и к следующему этапу уже наработаю»
Вадим Воронов оценил выступление на Гран-при России среди юниоров в Москве.
Фигурист занял на турнире третье место, победил Лев Лазарев, Николай Колесников стал вторым.
— Как ты оцениваешь свое выступление?
— Не получился четверной лутц, на тренировках уже делаю его в прокатах. Очень жалко, но буду работать и к следующему этапу уже наработаю.
— Как тебе начало сезона?
— Не считая прокатов, это мой третий старт. С каждым стартом я пытаюсь прибавлять и прибавлять. Надеюсь, у меня это получается.
— Ты адаптировался уже к работе в новой группе?
— Я уже привык, все хорошо.
— Брат Добромир поддерживает тебя?
— Да, мы друг друга поддерживаем. Сегодня и вчера он меня поддерживал. Завтра он уже уезжает в Ижевск на соревнования, я его тоже буду поддерживать, — сказал Воронов.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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