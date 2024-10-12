Вадим Воронов: «На тренировках уже делаю четверной лутц в прокатах. Буду работать и к следующему этапу уже наработаю»

Вадим Воронов оценил выступление на Гран-при России среди юниоров в Москве.

Фигурист занял на турнире третье место, победил Лев Лазарев, Николай Колесников стал вторым.

— Как ты оцениваешь свое выступление?

— Не получился четверной лутц, на тренировках уже делаю его в прокатах. Очень жалко, но буду работать и к следующему этапу уже наработаю.

— Как тебе начало сезона?

— Не считая прокатов, это мой третий старт. С каждым стартом я пытаюсь прибавлять и прибавлять. Надеюсь, у меня это получается.

— Ты адаптировался уже к работе в новой группе?

— Я уже привык, все хорошо.

— Брат Добромир поддерживает тебя?

— Да, мы друг друга поддерживаем. Сегодня и вчера он меня поддерживал. Завтра он уже уезжает в Ижевск на соревнования, я его тоже буду поддерживать, — сказал Воронов.