Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров
Стали известны участники финала Гран-при среди юниоров в мужском катании.
Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.
Финал Гран-при среди юниоров
Юноши
Участники
Джейкоб Санчес (США) – 30 очков за этапы Гран-при
Рио Наката (Япония) – 28
Сена Такахаши (Япония) – 28
Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 26
Мин Гю Со (Южная Корея) – 26
Лукаш Вацлавик (Словакия) –24
Запасные
Адам Хагара (Словакия) – 24
Тянь Тунхэ (Китай) –24
Шунске Накамура (Япония) – 24
Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
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