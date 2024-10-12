0

Санчес, Наката, Такахаши, Вацлавик, Яньхао Ли и Мин Гю Со вышли в финал Гран-при среди юниоров

Стали известны участники финала Гран-при среди юниоров в мужском катании.

Заключительные соревнования пройдут с 5 по 8 декабря во французском Гренобле.

Финал Гран-при среди юниоров

Юноши

Участники

Джейкоб Санчес (США) – 30 очков за этапы Гран-при

Рио Наката (Япония) – 28

Сена Такахаши (Япония) – 28

Яньхао Ли (Новая Зеландия) – 26 

Мин Гю Со (Южная Корея) – 26

Лукаш Вацлавик (Словакия) –24

Запасные

Адам Хагара (Словакия) – 24

Тянь Тунхэ (Китай) –24

Шунске Накамура (Япония) – 24 

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Sports
logoсборная США
logoсборная Японии
logoсборная Китая
logoсборная Южной Кореи
сборная Словакии
Джейкоб Санчес
Адам Хагара
сборная Новой Зеландии
Шунске Накамура
Мин Гю Со
Лукаш Вацлавик
Тянь Тунхэ
Рио Наката
Яньхао Ли
Сена Такахаши
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Гран-при среди юниоров. Накаи, Такаги, Ю Сон Ким, Ван Ихань, фон Фельтен, Гургенидзе выступят с произвольными программами
97 минут назадLive
Мария Тали и Лафорнара, Подгайная и Коваль, Фраджи и Фурно, Гримм и Савицкий вышли в финал юниорского Гран-при в танцах на льду
24 минуты назад
Гран-при России. «Лед Мечты». КМС. Петрова, Ляшенко, Лисс, Андреева, Пузанкова покажут произвольные программы
11945 минут назадLive
Фигурист Савосин: «Я Роналду на прямом эфире написал «Месси – топ». Респект Криштиану, но я за Лео»
9сегодня, 10:52
83-летняя Тамара Москвина выполнила поддержку с Александром Смирновым
50сегодня, 08:56Видео
Министр спорта ЛНР об отмене ледового шоу Навки: «Безопасность для нас на первом месте»
36сегодня, 08:37
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил победили в танцах на льду, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 2-е
1сегодня, 07:15
Budapest Trophy. Лью, Репонд, Скизас, Торнгрен, Кийбус выступят с короткими программами
4сегодня, 06:14
Гран-при России среди юниоров. КМС. Лазарев, Воронов, Семков, Алексахин, Колесников выступят с произвольными программами
3сегодня, 06:14
«Черная пятница – три сальхова по цене двух». Кондратюк показал, как прыгает три четверных через ойлеры
38вчера, 19:15Видео
Ко всем новостям
Последние новости
Вероника Меренкова: «Рады бронзе, но знаем, что можем выступать гораздо лучше, катать чище, набирать больше баллов»
вчера, 16:20
Пестова о дуэте с Лагутовым: «Мы еще не такая скатанная пара. Будем работать над стабильностью, чтобы всегда быть уверенными в себе»
вчера, 15:19
Дмитрий Губерниев: «Тарасова – легенда мирового комментаторского искусства. Без ее репортажей фигурное катание стало пресным»
11вчера, 15:11
Илья Макаров: «Не самая легкая подготовка была к этапам. Очень много работали для этого, усердно тренировались»
вчера, 13:59
Гран-при среди юниоров. Эллиана и Итан Пил выиграли ритм-танец, Нгуен и Джианг – 2-е, Перрье-Джанезини и Бланк-Клаперман – 3-и
10 октября, 10:43
Соуза-Кордейру о работе тренером в Турции: «Дисциплина как таковая отсутствует. Приходилось объяснять людям, что на тренировки нужно регулярно ходить»
18 октября, 07:37
Дарья Садкова: «Интересно попробовать себя в роли тренера. И хотелось бы получить образование в сфере бизнес-управления»
8 октября, 07:18
Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»
577 октября, 15:00Реклама
Тарасова о Денисе Тене: «Мы были очень близки, любимый мой ученик. Такой был умный и тонкий мальчик»
76 октября, 13:18
Варламов о падении Курносенко в произвольном танце: «Травма дала о себе знать в самый неподходящий момент. У Вари были небольшие проблемы со спиной»
5 октября, 20:48