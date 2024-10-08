Леонова о победе Мишиной и Галлямова на Мемориале Панина: «Судейство было справедливое. Все арбитры опытные и поставили адекватные оценки»

Леонова назвала справедливым судейство в соревнованиях пар на Мемориале Панина.

Победу одержали Анастасия Мишина и Александр Галлямов. Они опередили Александру Бойкову и Дмитрия Козловского, которые в произвольной программе с ошибкой исполнили четверной выброс.

«Я открыла таблицу и распечатки, чтобы оценить судейство. Почему выбрали Мишину и Галлямова по итогу? Потому что в целом у них распечатка более чистая, чем у Бойковой и Козловского, которые рискнули и пошли на четверной прыжок, но он получился с помаркой.

Также у них был недокрут на тройном тулупе, за счет этого и образовался такой результат. Судейство было справедливое. Все арбитры опытные и поставили адекватные оценки. Я хочу пожелать удачи этим парам в дальнейших турнирах», – сказала серебряный призер ЧМ-2012 Алена Леонова.