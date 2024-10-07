Ледовое шоу в честь юбилея Евгении Медведевой пройдет 15 ноября на «ЦСКА-Арене»

Для проведения большого ледового представления именинница объединила прославленных фигуристов, артистов, хореографов и режиссеров-постановщиков. По задумке организаторов в основе сюжета шоу будет лежать цифровое ДНК Евгении.

Вместе с Евгенией на лед «ЦСКА-Арены» выйдут знаменитые фигуристы: Александра Трусова, Елизавета Туктамышева, Алексей Ягудин, Татьяна Тотьмянина и Максим Маринин, Виктория Синицина и Никита Кацалапов, Евгения Тарасова и Владимир Морозов, Иван Букин и Александра Степанова, Дмитрий Алиев, Александра Бойкова и Дмитрий Козловский, Михаил Коляда, Оксана Домнина и Максим Шабалин, Александр Энберт, Анна Погорилая и Елена Радионова, Артем Федорченко, Елизавета Худабейрдиева и Егор Базин – это еще не финальный список звезд, которые будут участвовать в юбилейном шоу Медведевой. Планируется еще несколько неожиданных коллабораций.

Как заявляет Евгения, шоу будет уникальным за счет его высокотехнологичности. Фигуристка поставила перед собой цель сделать современный проект с использованием искусственного интеллекта и других инноваций.

«Каждый элемент шоу будет отражать мое ДНК в цифровом виде. Я не хочу повторять стандартные ходы других ледовых шоу и мы не будем использовать придуманные кем-то истории, сюжеты из сказок и литературы. В этот вечер мы будем вместе с вами проживать разные этапы из моей собственной биографии. Я покажу вам их с помощью света, звука, видеографии и, конечно же, эффектных номеров на льду. Программа будет делиться на блоки – элементы, из которых состоит моя жизнь. Это близкие люди, знаковые встречи, эмоции, события, победы и поражения – словом, все, что сформировало меня.

Главная фишка шоу – упор на высокие технологии. На данный момент мы уже заказали сорок тонн оборудования – это только то, что будет находиться под крышей «ЦСКА-Арены». Также над льдом мы планируем повесить экраны общей площадью более четырехсот квадратных метров. А чтобы реализовать задуманное, нам нужны большие технические мощности. Искусственный интеллект, кинетическая система, аудиореактивные инсталляции, звуковое оборудование – это и многое другое будет задействовано в моем шоу.

Мы уже проделали большой пласт работы и впереди нас ждет еще столько же. К счастью, мне не приходится самой справляться со всем этим. Да, я решаю много организационных вопросов, веду переговоры с участниками шоу. Но я не считаю себя его главным продюсером, ведь со мной работают опытные специалисты. Они взяли на себя большой объем задач, в том числе, по креативу. До моего шоу они организовывали международные концерты Armin Van Buuren, Scooter, фан-зоны для Чемпионатов Мира по футболу, хоккею и легкой атлетике и другие крупнейшие спортивные мероприятия страны. Поэтому я совершенно спокойно доверилась им», – заявила спортсменка.

Подробности и билеты на шоу вы сможете найти на сайте .