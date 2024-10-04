Дмитрий Козловский: «Мемориал Панина – это соревнование топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках спортсмены выступали под музыку»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отметили недочеты в организации Мемориала Панина-Коломенкина.

Пара заняла первое место в короткой программе с 80,54 баллами.

– Как ощущения?

Козловский: Очень хорошие впечатления. Отлично представили нашу короткую программу.

Бойкова: Немножко музыка тихо играла. Я волновалась, что Дима не услышит, но все хорошо.

Козловский: Мемориал Панина ‑Коломенкина – это соревнование всероссийского, топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках давать спортсменам возможность выступать под музыку.

Сегодня музыкального сопровождения не было вообще, тренировки как раз существуют для того, чтобы понять какие-то недочеты и внести коррективы.

Бойкова: Сегодня утром мы катали наш прокат без музыки, это было немножко странно.