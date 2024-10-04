Дмитрий Козловский: «Мемориал Панина – это соревнование топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках спортсмены выступали под музыку»
Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отметили недочеты в организации Мемориала Панина-Коломенкина.
Пара заняла первое место в короткой программе с 80,54 баллами.
– Как ощущения?
Козловский: Очень хорошие впечатления. Отлично представили нашу короткую программу.
Бойкова: Немножко музыка тихо играла. Я волновалась, что Дима не услышит, но все хорошо.
Козловский: Мемориал Панина‑Коломенкина – это соревнование всероссийского, топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках давать спортсменам возможность выступать под музыку.
Сегодня музыкального сопровождения не было вообще, тренировки как раз существуют для того, чтобы понять какие-то недочеты и внести коррективы.
Бойкова: Сегодня утром мы катали наш прокат без музыки, это было немножко странно.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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