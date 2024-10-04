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  • Дмитрий Козловский: «Мемориал Панина – это соревнование топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках спортсмены выступали под музыку»
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Дмитрий Козловский: «Мемориал Панина – это соревнование топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках спортсмены выступали под музыку»

Александра Бойкова и Дмитрий Козловский отметили недочеты в организации Мемориала Панина-Коломенкина.

Пара заняла первое место в короткой программе с 80,54 баллами. 

– Как ощущения?

КозловскийОчень хорошие впечатления. Отлично представили нашу короткую программу.

Бойкова: Немножко музыка тихо играла. Я волновалась, что Дима не услышит, но все хорошо.

Козловский: Мемориал Панина‑Коломенкина – это соревнование всероссийского, топового уровня. Организаторам надо подумать о том, чтобы на тренировках давать спортсменам возможность выступать под музыку.

Сегодня музыкального сопровождения не было вообще, тренировки как раз существуют для того, чтобы понять какие-то недочеты и внести коррективы.

БойковаСегодня утром мы катали наш прокат без музыки, это было немножко странно. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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Мемориал Панина
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