Анна Фролова: «Хочу напомнить всем юным девочкам, что вы у себя одни, любите свое тело, принимайте его таким, даже если поправились на 2-3 кг»
Анна Фролова дала совет девушкам, которые переживают период активного роста.
«Наверное, у меня совета спрашивать не стоит, так как в 16 лет свои я и травмировалась, у меня был достаточно тяжелый период в плане роста и веса.
Естественно, через это проходят все, но как я только над собой не поиздевалась в то время, поэтому я лучше советовать ничего не буду.
Просто хочу напомнить всем юным девочкам, что вы у себя одни, любите свое тело, принимайте его таким, даже если вы поправились на два килограмма, на три килограмма, это все решаемо и поправимо, правда, и со временем это проходит», — сказала Фролова.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: «Чемпионат»
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