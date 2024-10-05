Анна Фролова: «Хочу напомнить всем юным девочкам, что вы у себя одни, любите свое тело, принимайте его таким, даже если поправились на 2-3 кг»

Анна Фролова дала совет девушкам, которые переживают период активного роста.

«Наверное, у меня совета спрашивать не стоит, так как в 16 лет свои я и травмировалась, у меня был достаточно тяжелый период в плане роста и веса.

Естественно, через это проходят все, но как я только над собой не поиздевалась в то время, поэтому я лучше советовать ничего не буду.

Просто хочу напомнить всем юным девочкам, что вы у себя одни, любите свое тело, принимайте его таким, даже если вы поправились на два килограмма, на три килограмма, это все решаемо и поправимо, правда, и со временем это проходит», — сказала Фролова .