Валиева лидирует в номинации «спортивный блогер» премии «Блогема», Медведева – 2-я
Валиева и Медведева номинированы на премию лучшему спортивному блогеру.
Фигуристки попали в номинацию премии для блогеров и лидеров мнений «Блогема».
«Номинация предназначена для блогеров, создающих контент о спорте и здоровом образе жизни», – говорится на сайте премии.
Победителей объявят 27 ноября.
В номинацию «спортивный блогер» попали Владимир Олефиренко, Герман Эль Классико, Евгения Медведева, Камила Валиева, Кирилл Сарычев, МЯЧ Production, Никита Нагорный, Самира Мустафаева, Соня Солдатова и Tatwole.
По состоянию на 5 октября в голосовании лидирует Валиева (2730 голосов), второй идет Медведева (1596), третьим – Герман Эль Классико (1504), олимпийский чемпион Нагорный – 4-й (609).
Опубликовала: Мария Селенкова
Источник: сайт премии «Блогема»
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