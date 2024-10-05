Валиева лидирует в номинации «спортивный блогер» премии «Блогема», Медведева – 2-я

Валиева и Медведева номинированы на премию лучшему спортивному блогеру.

Фигуристки попали в номинацию премии для блогеров и лидеров мнений «Блогема».

«Номинация предназначена для блогеров, создающих контент о спорте и здоровом образе жизни», – говорится на сайте премии.

Победителей объявят 27 ноября.

В номинацию «спортивный блогер» попали Владимир Олефиренко, Герман Эль Классико, Евгения Медведева , Камила Валиева , Кирилл Сарычев, МЯЧ Production, Никита Нагорный, Самира Мустафаева, Соня Солдатова и Tatwole.

По состоянию на 5 октября в голосовании лидирует Валиева (2730 голосов), второй идет Медведева (1596), третьим – Герман Эль Классико (1504), олимпийский чемпион Нагорный – 4-й (609).