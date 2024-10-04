0

Ковалев – на вопрос о самочувствии: «Болит, но это уже мои проблемы. Думаю, сейчас два дня отдохну и будет нормально»

Артем Ковалев рассказал о новой произвольной программе, а также о самочувствии.

Ковалев выступил на чемпионате Москвы и занял итоговое третье место. Прошлый сезон он пропустил из-за перелома ноги. 

– В принципе доволен, показал то, что за полторы недели успел наработать. Еще месяц до этапов, если работать в том же режиме, то думаю, дойдем до нужного результата.

– Чья идея произвольной программы?

– Инициатива была моя. Когда Егор Рухин пришел в группу Александра Сергеевича, я думал, какую музыку брать: Sound of Silence или «Трою». Я еще не определился, а Егор уже пришел с Sound of Silence, поэтому выбора у меня не было.

Я понимал, что кататься в одной группе с человеком, у которого та же музыка, будет немного не то. Сейчас Егор ушел к другому тренеру, я не думал, что он оставит эту программу, поэтому сразу взял Sound of Silence. Я всегда стараюсь предлагать музыку, а там уже как получится.

В этой программе я стараюсь катать себя. Человек, который преодолевает все препятствия и барьеры. Программа была поставлена как раз после травм.

В костюме комфортно. Половину костюма мы взяли из оригинала Sound of Silence, а другая половина — элемент кожаной куртки, чтобы был интересный, неоднотипный костюм.

– Как себя чувствуешь, ничего не болит?

– Болит, но это уже мои проблемы. Думаю, сейчас два дня отдохну и будет нормально.

– На каких этапах тебя можно будет увидеть?

– Точно будет Казань. Второй этап пока не знаю. Думаю, либо Москва, либо Питер, чтобы был перерыв между первым и вторым этапом, – сказал фигурист.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
logoсборная России
мужское катание
logoАртем Ковалев
Чемпионат Москвы
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Материалы по теме
Егор Рухин: «Рад, что на чемпионате Москвы все получилось. И в компонентах, и технически еще есть что улучшать, поэтому будем работать дальше»
8сегодня, 16:18
Чемпионат Москвы. Рухин победил, сделав в произвольной пять квадов и два тройных акселя, Федоров – 2-й, Ковалев – 3-й, Самсонов – 4-й
99сегодня, 13:51
Ковалев о пропуске сезона из-за травмы: «Были мысли и о завершении карьеры, и о смене тренера»
3вчера, 20:27
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Артур Даниелян: «Вхожу в новый сезон с прекраснейшим настроением. Все, что было в прошлом сезоне, там и осталось, сейчас перезапуск»
12 минут назад
Семененко о короткой «Дюна»: «Любителям кинематографа понравятся некоторые отсылки, добавленные в программу, в том числе в дорожку шагов»
21 минуту назад
Траньков о свадьбе Трусовой и Игнатова: «Совет да любовь. Все правильно люди делают, не хотят жить во грехе»
428 минут назад
Траньков о заявке Загитовой на грант: «Алина могла и не 75 миллионов попросить, а 150. Она же просит не на свои нужды, а на культурное мероприятие для людей»
936 минут назад
Дикиджи выступит на этапах Гран-при России в Казани и Санкт-Петербурге
3сегодня, 17:12
Владислав Дикиджи: «Невероятные эмоции, очень скучал по соревнованиям. Единственное, что смутило – касание рукой на лутце»
12сегодня, 17:06
Дмитрий Губерниев: «Советую Загитовой брать пример с Медведевой, которая читает книги, работает над собой и прекрасно рассуждает. Умница и красавица»
118сегодня, 16:47
Мемориал Панина. Семененко выиграл короткую программу, Лутфуллин – 2-й, Дикиджи – 3-й, Угожаев – 4-й, Мозалев – 6-й
320сегодня, 16:31
Егор Рухин: «Рад, что на чемпионате Москвы все получилось. И в компонентах, и технически еще есть что улучшать, поэтому будем работать дальше»
8сегодня, 16:18
Андрей Мозалев: «В целом доволен прокатом короткой. Приехал не попадать в тройку, а узнать свои недочеты, чтобы до этапов Гран-при их убрать»
29сегодня, 16:14
Ко всем новостям
Последние новости
Роман Костомаров: «Наши паралимпийцы всегда показывают отличные результаты. Ограничения по отношению ко всем нашим спортсменам несправедливы»
59 минут назад
Угожаев о короткой программе: «Представляю себя человеком с улицы, которому очень тяжело, но он, несмотря ни на что, идет к своей цели»
сегодня, 16:52
Гран-при среди юниоров. Подгайная и Коваль выиграли ритм-танец, Фраджи и Фурно – 2-е, Кэролайн и Брендан Маллен – 3-и
1сегодня, 16:37
Евгеньев об ошибке во время проката: «Чуть‑чуть споткнулись. Надо было, чтобы в такой гладкой программе была соринка, мы ее специально сделали»
2сегодня, 15:00
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко победили в парах, Беккари и Гуаризе – 2-е
2сегодня, 13:45
Гран-при среди юниоров. Санчес, Хагара, Чхве Ха Бин, Гартунг, Леванди представят произвольные программы
сегодня, 08:00
Гран-при среди юниоров. Санчес выиграл короткую программу, Хагара – 2-й, Чхве Ха Бин – 3-й
1вчера, 21:36
Мемориал Панина. Юниоры. Дрожжина и Тельнов победили в танцах на льду, Фефелова и Валов – 2-е
3вчера, 19:12
Чемпионат Москвы. Хабибуллина и Княжук лидируют после короткой программы, Маринина и Черненко – 2-е
2вчера, 17:23
Shanghai Trophy. Павлова и Святченко выиграли короткую программу, Беккари и Гуаризе – 2-е
вчера, 13:02