Ковалев – на вопрос о самочувствии: «Болит, но это уже мои проблемы. Думаю, сейчас два дня отдохну и будет нормально»

Артем Ковалев рассказал о новой произвольной программе, а также о самочувствии.

Ковалев выступил на чемпионате Москвы и занял итоговое третье место. Прошлый сезон он пропустил из-за перелома ноги.

– В принципе доволен, показал то, что за полторы недели успел наработать. Еще месяц до этапов, если работать в том же режиме, то думаю, дойдем до нужного результата.

– Чья идея произвольной программы?

– Инициатива была моя. Когда Егор Рухин пришел в группу Александра Сергеевича, я думал, какую музыку брать: Sound of Silence или «Трою». Я еще не определился, а Егор уже пришел с Sound of Silence, поэтому выбора у меня не было.

Я понимал, что кататься в одной группе с человеком, у которого та же музыка, будет немного не то. Сейчас Егор ушел к другому тренеру, я не думал, что он оставит эту программу, поэтому сразу взял Sound of Silence. Я всегда стараюсь предлагать музыку, а там уже как получится.

В этой программе я стараюсь катать себя. Человек, который преодолевает все препятствия и барьеры. Программа была поставлена как раз после травм.

В костюме комфортно. Половину костюма мы взяли из оригинала Sound of Silence, а другая половина — элемент кожаной куртки, чтобы был интересный, неоднотипный костюм.

– Как себя чувствуешь, ничего не болит?

– Болит, но это уже мои проблемы. Думаю, сейчас два дня отдохну и будет нормально.

– На каких этапах тебя можно будет увидеть?

– Точно будет Казань. Второй этап пока не знаю. Думаю, либо Москва, либо Питер, чтобы был перерыв между первым и вторым этапом, – сказал фигурист.