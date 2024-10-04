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Егор Рухин: «Рад, что на чемпионате Москвы все получилось. И в компонентах, и технически еще есть что улучшать, поэтому будем работать дальше»

Егор Рухин заявил, что продолжит работать над техникой и компонентами.

Рухин победил на чемпионате Москвы, исполнив в произвольной программе пять квадов и два тройных акселя.

– Эмоции хорошие. Рад, что все получилось в принципе. Но еще очень много работы, как и в компонентах, так и технически тоже еще есть что улучшать, поэтому будем работать дальше. Готовился я сильно, много.

Много работы было проделано и в межсезонье, и когда летняя была подготовка. Очень много было работы как с технической, так и с артистической составляющей. У меня уже был первый старт – мемориал имени Ирины Яковлевны Рабер.

Там у меня был первый такой уже отправочный старт, и в принципе тоже для первого старта я там неплохо прокатался. Посмотрел, что по уровням, что по баллам, и продолжил эту подготовку сразу после соревнований. Готовился в обычном режиме к чемпионату Москвы.

– Приземлил пять различных четверных. Есть ли еще цели на сезон?

– Конечно, они [цели] есть – и на этот сезон, и дальше, то есть учить новые элементы. Есть что учить еще, будем работать, – сказал фигурист.

Также Рухин высказался о переходе в группу Алексея Четверухина.

«Мне все очень нравится. Прямо атмосфера такая домашняя, то есть все очень хорошо. Алексей Александрович Четверухин, Анастасия Николаевна Казакова и хореограф Станислав Шашерин, то есть очень большая команда работает. Я очень доволен.

Они со мной работают, тренеры в меня верят, и для меня это очень важно. В тренировочном процессе, наверное, есть некоторые изменения, но прежде всего изменения эти, наверное, во мне.

Я стал чуть по-другому подходить к тренировочному процессу. Немножко я все-таки уже, наверное, по голове вырос.

И какие-то моменты, которым я раньше не уделял внимания, мог пропустить, то сейчас я к этому подхожу более ответственно», – приводит слова фигуриста Sport24.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoсборная России
мужское катание
Егор Рухин
Чемпионат Москвы
Алексей Четверухин
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