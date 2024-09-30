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  • Илья Авербух: «Баюл давно славится эпатажем и ощущением потери реальности. После 2018 года никаких диалогов с ней и предложений не было»
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Илья Авербух: «Баюл давно славится эпатажем и ощущением потери реальности. После 2018 года никаких диалогов с ней и предложений не было»

Илья Авербух заявил, что давно не предлагал Оксане Баюл работу в России.

Ранее украинская фигуристка в интервью заявила, что в свое время отказалась работать в РФ, так как ее «все не устраивало». 

«Оксана Баюл давно славится своим эпатажем и ощущением потери реальности. До 2018 года ей действительно поступало предложение, но оно было очень легко разосланным.

После этого мы с Оксаной ни разу не общались, а то, что она пытается как-то о себе напомнить и непонятно чем… Возможно, Баюл и поступало предложение в 2018-м, чего я уже могу и не помнить.

Но после того сезона каких-либо диалогов, а тем более предложений к ней не было. И в этом я абсолютно уверен!

Деньги в конвертах, то, что мы бегаем за деньгами к президенту – слова Баюл комментировать невозможно. И после всего того, что она рассказывала про Татьяну Анатольевну [Тарасову]... И вообще обо всем другом.

Вот скажите мне, откуда мы достали этого человека?!» – сказал серебряный призер Олимпиады-2002, хореограф и продюсер.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoИлья Авербух
logoОксана Баюл
logoсборная Украины
женское катание
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