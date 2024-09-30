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Артур Минчук: «Кадырова и Миронов скатаны, готовимся выступать. Думаю, что они будут на этапах Гран-при России»

Ясмина Кадырова и Илья Миронов собираются выступать на Гран-при России.

Об этом сообщил тренер пары Артур Минчук.

Кадырова и Миронов начали тренироваться вместе весной этого года. 

«Насколько готовы Кадырова и Миронов к сезону? Как и все пары в это время у нас, они скатаны, готовимся выступать. Они два опытных партнера, просто время нужно для того, чтобы привыкнуть друг к другу.

Думаю, что они будут на этапах Гран-при России, это все поэтапно, готовим их. Планируем попасть на чемпионат России», – сказал Минчук. 

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: ТАСС
logoсборная России
пары
Артур Минчук
ТАСС
Илья Миронов
logoЯсмина Кадырова
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