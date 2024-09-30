Оксана Баюл: «Пройдя огонь, воду и медные трубы, я не превратилась в какое-то говно, которое уехало в Россию работать и просто сидит и молчит»

Олимпийская чемпионка Оксана Баюл рада, что в свое время не уехала в Россию.

Баюл выступала за сборную Украины в женском одиночном катании.

– Когда ты переехала в США, началась другая жизнь – роскошная. У тебя было очень много рекламных контрактов, причем очень дорогих, миллионных. Ты ведь стала миллионершей?

– Ты знаешь, я стала миллионершей на бумаге. А в душе я уже миллиардерша. Я себя чувствую человеком, который добился и получил то, к чему стремился. В детстве я хотела стать олимпийской чемпионкой – я это получила.

У меня замечательная семья, у меня замечательный муж, у меня доченька, которую я, надеюсь, привезу на могилу к своей матери. Я каждый день вечером прихожу и говорю себе: «Господи, деньги – это не самое главное. Самое главное – это иметь вокруг себя людей, которые могут тебя поддержать в трудную минуту».

А трудных минут становится в жизни иногда до фига. Я прихожу и говорю себе, что я могу спать спокойно. Я смотрю на себя и понимаю, что, пройдя огонь, воду, медные трубы, я не превратилась в какое-то говно, которое уехало в Россию работать и просто сидит и молчит.

Для меня это показатель человека. И неважно, сколько он денег имеет. Важно, кто он есть внутри. Поэтому я всегда благодарю Бога за все, что у меня есть, – сказала Баюл в интервью журналистке Алесе Бацман.