Радионова о совете ISU: «Не факт, что нас допустят – могут просто рассмотреть вопрос. Но, конечно, ждем вестей и надеемся»
Елена Радионова выразила надежду на допуск россиян к международным стартам.
Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на турниры под эгидой ISU рассмотрят на совете организации 27-28 сентября. Фигуристы, шорт-трекисты и конькобежцы отстранены с марта 2022 года.
«Конечно, ISU может рассмотреть вариант допуска россиян. Но не факт, что допустят. Могут просто рассмотреть вопрос, как это было до этого.
Но, конечно, мы ждем скорых вестей и надеемся, что нас допустят», – сказала призер чемпионата мира-2015.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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