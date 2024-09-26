Радионова о совете ISU: «Не факт, что нас допустят – могут просто рассмотреть вопрос. Но, конечно, ждем вестей и надеемся»

Елена Радионова выразила надежду на допуск россиян к международным стартам.

Вопрос допуска российских и белорусских спортсменов на турниры под эгидой ISU рассмотрят на совете организации 27-28 сентября. Фигуристы, шорт-трекисты и конькобежцы отстранены с марта 2022 года.

«Конечно, ISU может рассмотреть вариант допуска россиян. Но не факт, что допустят. Могут просто рассмотреть вопрос, как это было до этого.

Но, конечно, мы ждем скорых вестей и надеемся, что нас допустят», – сказала призер чемпионата мира-2015.