Татьяна Тарасова: «На этап Гран-при России в Магнитогорск не поеду. Хотя посмотрим, как буду себя чувствовать – может, и поеду»
Татьяна Тарасова сообщила, что пока не планирует посещать этап Гран-при России в Магнитогорске.
Этап пройдет с 23 по 27 октября.
– Планируете посетить первый этап Гран-при в Магнитогорске?
– Нет, в Магнитогорск не поеду. На другие планирую, которые немножечко поближе. Хотя посмотрим, как себя буду чувствовать, может, и в Магнитогорск поеду.
– Как зритель или комментировать?
– Ну, конечно, как комментатор. Что это за поездка – как зритель? – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.
Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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