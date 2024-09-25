  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Татьяна Тарасова: «На этап Гран-при России в Магнитогорск не поеду. Хотя посмотрим, как буду себя чувствовать – может, и поеду»
0

Татьяна Тарасова: «На этап Гран-при России в Магнитогорск не поеду. Хотя посмотрим, как буду себя чувствовать – может, и поеду»

Татьяна Тарасова сообщила, что пока не планирует посещать этап Гран-при России в Магнитогорске.

Этап пройдет с 23 по 27 октября.

– Планируете посетить первый этап Гран-при в Магнитогорске?

– Нет, в Магнитогорск не поеду. На другие планирую, которые немножечко поближе. Хотя посмотрим, как себя буду чувствовать, может, и в Магнитогорск поеду.

– Как зритель или комментировать?

– Ну, конечно, как комментатор. Что это за поездка – как зритель? – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию. 

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: &laquo;Матч ТВ&raquo;
logoТатьяна Тарасова
logoсборная России
logoСерия Гран-при России
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
Турнир памяти Гринькова. Кондратюк, Федоров, Мухортов и Кропылев представят произвольные программы
3046 секунд назадLive
Горшков о Кагановской и Некрасове: «Ребята все еще в поиске своего стиля, но мы продвинулись в этом отношении»
6 минут назад
Татьяна Тарасова: «Ясное дело, мало кто хочет нашего допуска на международные старты – россияне всегда выигрывали или были на пьедестале»
12 минут назад
Турнир памяти Гринькова. Юниоры. Лазарев победил, Воронов – 2-й, Карартынян – 3-й, Колесников – 4-й
5622 минуты назад
Алиса Юрова: «Помимо тройного акселя хочется выучить четверные. Бывают хорошие попытки лутца, пока докрученного нет, но отрабатываем»
455 минут назад
«Приболела». Косторная опубликовала фото из больницы с капельницей в руке
20сегодня, 12:20Фото
Даниил Глейхенгауз: «Цели возвращать россиян на международные старты точно ни у кого нет. Без нас существуют, всем все нравится»
30сегодня, 12:09
Глейхенгауз о женском катании: «Уверен, что на следующих контрольных прокатах будет исполнено достаточное количество ультра-си»
10сегодня, 11:53
Елена Костылева прыгнула три четверных в произвольной программе на турнире памяти Гринькова
30сегодня, 11:35
Турнир памяти Гринькова. Костылева победила, Лукашова – 2-я, Плескачева – 3-я, Сарафанова – 4-я
364сегодня, 11:27
Ко всем новостям
Последние новости
Екатерина Боброва: «Если становиться тренером, то это по шесть часов проводить каждый день на льду. Мне есть чем заниматься в жизни, помимо этого»
1521 сентября, 11:09
Александр Коган: «Будем выделять финансовые средства, организационно поддерживать любительское фигурное катание. Оно сейчас очень необходимо»
919 сентября, 19:24
Гран-при среди юниоров. Дерошер и Трэшер выиграли короткую программу, Флорес и Ванг – 2-е, Эрхард и Пеллегрис – 3-и
19 сентября, 15:15
Тренеры Леонтьевой и Горелкина: «К прокатам подошли грамотно, в хорошей форме. Они у нас с головой – это очень важный фактор, не все спортсмены дружат с ней»
417 сентября, 16:17
Более 1 млн рублей направили на благотворительность по итогам контрольных прокатов в Петербурге
317 сентября, 15:26
Гербольдт о выступлениях Трусовой: «Если Саша не сдастся, а доведет все это до конца, может получиться неплохой результат»
115 сентября, 20:04
Козловский о карьере после спорта: «Тренером себя не вижу. Занимаюсь инвестированием в будущее, чтобы иметь определенные варианты»
515 сентября, 19:07
Тютюнина о дуэте с Грачевым: «Рады, что тренируемся, есть большие амбиции. Планируем выступить на этапах Гран-при в Москве и Магнитогорске»
15 сентября, 17:34
Осокина и Грицаенко выступят на этапах Гран-при России в Магнитогорске и Казани
15 сентября, 15:44
Дмитрий Евгеньев: «Эти программы нам предложил Алексей Тихонов. Он авторитет для нас, спасибо ему за это»
115 сентября, 15:22