Татьяна Тарасова: «На этап Гран-при России в Магнитогорск не поеду. Хотя посмотрим, как буду себя чувствовать – может, и поеду»

Татьяна Тарасова сообщила, что пока не планирует посещать этап Гран-при России в Магнитогорске.

Этап пройдет с 23 по 27 октября.

– Планируете посетить первый этап Гран-при в Магнитогорске?

– Нет, в Магнитогорск не поеду. На другие планирую, которые немножечко поближе. Хотя посмотрим, как себя буду чувствовать, может, и в Магнитогорск поеду.

– Как зритель или комментировать?

– Ну, конечно, как комментатор. Что это за поездка – как зритель? – сказала заслуженный тренер СССР по фигурному катанию.

Календарь российских турниров по фигурному катанию сезона-2024/25: Гран-при стартует в октябре в Магнитогорске, финал – в феврале в Красноярске