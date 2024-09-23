Лука Берулава: «Я восхищаюсь Траньковым. Он был не просто великолепным фигуристом, но и знал, как сделать выступление фантастическим»

Грузинский фигурист Лука Берулава заявил, что восхищается Максимом Траньковым.

Берулава выступает в парном катании с Анастасией Метелкиной . В прошедшем сезоне они выиграли чемпионат мира среди юниоров.

«Я на самом деле восхищаюсь Максимом (Траньковым ) как партнером. Он был не просто великолепным фигуристом, но и знал, как сделать выступление фантастическим. Наблюдать за Ванессой Джеймс и Морганом Сипре тоже всегда было захватывающе», – рассказал Берулава.

«У меня никогда не было кумиров, но я восхищаюсь упорством Савченко . С детства люди говорили, что я немного похожа на нее, поэтому я начала следить за ее карьерой. Она стремилась к олимпийскому золоту и наконец завоевала его. Это и моя конечная цель, я хочу подняться на вершину олимпийского пьедестала. Люди, которые не сдаются и продолжают бороться за свои мечты, действительно вдохновляют меня. Благодаря им я понимаю, что тоже способна на это!» – заявила Метелкина.