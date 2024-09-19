Никита Володин: «Непривычно, что к нам с Хазе столько внимания. Наши фото даже поместили на афишу турнира – если бы мне сказали об этом год назад, я бы не поверил»

Минерва Фабьен Хазе и Никита Володин поделились ожиданиями от нового сезона.

Немецкая спортивная пара выиграла короткую программу на турнире Nebelhorn Trophy . Слова Хазе и Володина передает корреспондент Sports Майя Багрянцева.

«Выступать перед домашней публикой – всегда большая ответственность. Нам было важно подарить зрителям хорошие прокаты. Сегодня перед прокатом наш тренер Дмитрий Савин сказал: «Вы хорошо готовы, просто отключите голову и доверьтесь своему телу, оно не подведет».

Последние две недели перед турниром дались мне непросто: у меня был эмоциональный срыв. Меня кидало из одной крайности в другую, бедные мои тренеры и партнер – им пришлось выносить меня в таком состоянии.

Я начала очень нервничать перед началом сезона: чувствуется груз ожиданий, мы уже не «темные лошадки», какими входили в прошлый сезон. Я снова начала работать со своим спортивным психологом, и это здорово помогает. Она помогает мне изменить подход к работе и меньше стрессовать», – сказала Хазе.

«Мы знаем, над чем еще надо поработать, но сегодня был первый турнир сезона. Конечно, это еще не стопроцентная готовность, но мы очень много работаем.

Мы работаем над выбросом флипом, он уже неплохо получается, но пока мы не готовы вставлять его в программу на больших стартах. А так усложняем и подкрут, и тодес, потому что понимаем, что стоять на месте нельзя.

Немного непривычно, что к нам теперь столько внимания. Наши фото даже поместили на афишу турнира – если бы мне сказали об этом год назад, я бы не поверил. Но я стараюсь об этом не думать, разве что порадую бабушку, отправлю ей этот плакат, пусть порадуется, она мой главный фанат.

Я много занимаюсь немецким, почти каждый день у меня уроки с частным преподавателем. Моя задача – сдать языковой экзамен весной, чтобы уже подавать документы на гражданство», – добавил Володин.