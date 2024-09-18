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Наталья Бестемьянова: «Дейв Лиз ведет себя абсолютно непрофессионально, занимается политикой. Он вообще смотрел программы американских фигуристов?»

Наталья Бестемьянова заявила, что Дейв Лиз ведет себя непрофессионально.

Ранее американский журналист и ведущий подкаста The Skating Lesson заявил, что уровень фигурного катания в России снизился.

«А он вообще смотрел программы американских фигуристов? Любая наша пара, которая даже не претендует на первые места, интереснее тех пар, которые уже выступали на Lombardia Trophy.

Постановки наших спортсменов гораздо лучше, и это уже плюс, который мы увидели в самом начале сезона и у одиночников, и у парников. Упал уровень или нет – мы сможем узнать только в сезоне, как же Дейв Лиз понял это сейчас?

Он ведет себя абсолютно непрофессионально, занимается политикой. Начало сезона – это показ новых программ, уровень фигурного катания определить невозможно.

Наши программы намного интереснее всех мировых шедевров, которые мы уже успели посмотреть в начале сезона», – сказала олимпийская чемпионка в танцах на льду. 

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoсборная России
logoНаталья Бестемьянова
logoСпорт-Экспресс
logoДейв Лиз
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