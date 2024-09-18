Евгений Семененко: «Когда я увидел анонс Гуменника, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве»

Семененко считает, что повторяющаяся музыка в программах увеличит их обсуждение.

Евгений Семененко и Петр Гуменник в короткой программе будут выступать под саундтрек из фильма «Дюна».

– Считаю, мы с нашей тренерской командой провели межсезонье результативно. Поставили две, даже три, новые программы. Удалось поработать со многими хореографами. Очень рад сотрудничеству с каждым из них – и с Никитой Михайловым, и Йе Джи Шин, и Бенуа Ришо - уже не первая наша с ним работа.

Этим летом обстоятельства благоприятно сложились, и у меня появилась возможность полноценно отдохнуть. А так, межсезонье я провел в своей динамике, предпочитая активный отдых.

– Можешь рассказать о новых программах?

– Короткую программу в классическом стиле мы ставили с Никитой Михайловым. Другая короткая не планировалась, но по стечению обстоятельств на сборах в Курмайоре находилась Йе Джи Шин – очень хороший творческий хореограф, и мы подумали, что было бы неправильно не воспользоваться таким шансом, потому что работа с новыми хореографами всегда способствует развитию спортсмена, можно почерпнуть что-то новое, поэтому и приняли такое решение.

– А ты знал, что у Пети Гуменника будет программа под эту же музыку?

– Мои новые короткие программы были поставлены в конце апреля. У нас такая традиция, что мы ставим новые программы в конце сезона. Алексей Николаевич это давно практикует.

Когда я увидел анонс Пети, что он тоже взял музыку из «Дюны», то первые пять секунд пребывал в некотором замешательстве, а потом подумал: «У каждого своя программа, разные постановщики, сюжеты, разная хореография, движения. Это же классно! Программы будут больше обсуждать и говорить о них», – сказал двукратный чемпион России.