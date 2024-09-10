Акатьева об открытой тренировке группы Тутберидзе: «Рада, что получилось прокатать программу перед основными контрольными прокатами»
Мероприятие прошло в Центре фигурного катания Этери Тутберидзе накануне.
«Получилось ли прощупать почву перед сезоном? Я очень хорошо прощупала. Рада, что получилось прокатать программу перед основными контрольными прокатами, попробовать себя, прокатать произвольную.
Атмосфера была хорошая, было волнительно, как на соревнованиях, поэтому я рада, что это мероприятие было проведено, мне очень понравилось», – сказала Акатьева.
«Все в целом необычно было, такого никогда никто не делал. Очень интересно и круто, что Этери Георгиевна организовала это мероприятие, спасибо ей большое, всему нашему тренерскому штабу и, конечно, федерации фигурного катания за предоставленную возможность», – добавила Дарья Садкова.
Была лучшей фигуристкой России еще год назад, но пропала из-за травм. Что там с Софьей Акатьевой?
«А ты, паршивец, хорош». Я побывала на тренировке Тутберидзе с билетом за 10 тысяч
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