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Константинова о шоу «Это хоккей, брат!»: «Любой мой комментарий или вопрос, даже если он логичный, воспринимается в штыки. Просто потому что ты – женщина»

Константинова рассказала о предрассудках в отношении женщин в хоккейной передаче.

Экс-фигуристка Станислава Константинова – одна из ведущих шоу «Это хоккей, брат!».

– Как тебе работа хоккейным журналистом?

– «Хоккейный журналист» – это сильно сказано, конечно. Всегда следила за хоккеем, могу сказать, что действительно немного в нем разбираюсь. Но женщинам тяжело в мужском виде спорта. Нас там не воспринимают серьезно.

– Есть предрассудки?

– Предрассудки есть везде. Но любой мой комментарий или вопрос, даже если он логичный, воспринимается в штыки. Просто потому что ты – женщина. Становится легче, если ты принимаешь эти правила игры. У меня стабильная самооценка и все шутки и подколы меня не задевают. Я сама могу посмеяться над собой, потому что мне нравится работать в хоккейном шоу. Это интересно, это новый вызов самой себе.

– У тебя есть хейтеры среди хоккейных фанатов?

– Ха-ха, конечно! Я думала: «Я же такая хорошая, как меня можно ненавидеть?» Но там такое пишут...

– За что тебя можно не любить?

– Не знаю... Однажды я прочитала комментарий «Стася – это худшее, что случалось с русским хоккеем». (Смеется). Что поделать? Надо просто это прожить и понять, что ты никогда не будешь хорошим для всех. Если ты не пытаешься нравится всем, а выбираешь свою модель поведения, у тебя в любом случае будут несогласные и люди, которым ты просто не нравишься. И все. Так бывает, – сказала Константинова.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sport24
женское катание
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