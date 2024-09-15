Акатьева о произвольной: «Трогательная история вечной любви. Очень душевная программа, нравится ее катать»
Софья Акатьева рассказала об идее программы под музыку из фильма «Адмирал».
Сегодня фигуристка представила произвольную программу на контрольных прокатах сборной России.
– Ощущения прекрасные, я получила удовольствие. Вчера эмоций не хватило. Очень счастлива, что вернулась. Прекрасная атмосфера, одно удовольствие.
– Расскажите о программе.
– Моя программа – очень трогательная история вечной любви. В завершении музыки вставлены стихи, которые написала героиня. Очень душевная программа, нравится ее катать. Большое спасибо тренерам за эту постановку, – сказала Акатьева.
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Матч ТВ
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