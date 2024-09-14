Татьяна Тарасова: «Не ждала от Трусовой большего в плане прыжков – я же не сумасшедшая»
Татьяна Тарасова оценила выступление Александры Трусовой на контрольных прокатах.
Фигуристка представила новую короткую программу под песню Bésame mucho.
– Как впечатления от возвращения Игнатовой (Трусовой)? Многие его ждали.
– В том числе и я. Она вышла, как готова, так и готова на сегодняшний день. Будет готова лучше, она же профессионал. Сейчас первые соревнования, даже не соревнования, а показательные.
– В плане прыжков ждали от нее большего?
– Я ничего не ждала, не ждала большего. Я же не сумасшедшая, – сказала заслуженный тренер СССР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «Матч ТВ»
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