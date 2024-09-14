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  • Дмитрий Губерниев: «Трусова сейчас наведет настоящий шорох – влюбленная, дерзкая и сильная. Если бы она была гражданкой США, то берегись, Камала Харрис»
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Дмитрий Губерниев: «Трусова сейчас наведет настоящий шорох – влюбленная, дерзкая и сильная. Если бы она была гражданкой США, то берегись, Камала Харрис»

Губерниев заявил, что Александра Трусова «наведет шорох» в фигурном катании.

Фигуристка сегодня выступила с короткой программой под песню Bésame mucho на контрольных прокатах. Она не соревновалась с осени 2022 года. 

«Если вторая часть фильма «Джокер» сейчас сильно отстает от кассовых сборов и проигрывает прилично, а организаторы находятся в панике, то возвращение Трусовой в фигурное катание – это гораздо сильнее второго «Джокера», потому что она и есть настоящий «джокер».

Саша сейчас наведет настоящий шорох, она влюбленная, дерзкая и сильная – «джокер в юбке». Если бы она была гражданкой США, то берегись, Камала Харрис.

Вот бы кто мог из стана демократов разобраться с Трампом, а так Камале придется попотеть. Но Трусова, к счастью, наша!», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.  

Ну как там возвращение Трусовой? 5 быстрых наблюдений

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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: «ВсеПроСпорт»
logoсборная России
logoДмитрий Губерниев
женское катание
Политика
logoАлександра Игнатова (Трусова)
logoконтрольные прокаты
logoДональд Трамп
Камала Харрис
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