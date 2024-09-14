Дмитрий Губерниев: «Трусова сейчас наведет настоящий шорох – влюбленная, дерзкая и сильная. Если бы она была гражданкой США, то берегись, Камала Харрис»
Фигуристка сегодня выступила с короткой программой под песню Bésame mucho на контрольных прокатах. Она не соревновалась с осени 2022 года.
«Если вторая часть фильма «Джокер» сейчас сильно отстает от кассовых сборов и проигрывает прилично, а организаторы находятся в панике, то возвращение Трусовой в фигурное катание – это гораздо сильнее второго «Джокера», потому что она и есть настоящий «джокер».
Саша сейчас наведет настоящий шорох, она влюбленная, дерзкая и сильная – «джокер в юбке». Если бы она была гражданкой США, то берегись, Камала Харрис.
Вот бы кто мог из стана демократов разобраться с Трампом, а так Камале придется попотеть. Но Трусова, к счастью, наша!», – сказал комментатор и ведущий «Матч ТВ» Дмитрий Губерниев.
Ну как там возвращение Трусовой? 5 быстрых наблюдений
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий