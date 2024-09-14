Алина Горбачева: «У меня была травма — два месяца не каталась, прыгать начала только за полторы недели до прокатов»
Алина Горбачева поделилась эмоциями после короткой программы на контрольных прокатах.
«У меня была травма — два месяца не каталась, прыгать начала только за полторы недели до прокатов.
Рада, что в итоге оказалась здесь», — сказала Горбачева.
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Sport 24
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