  • Персональная лента контента и фильтры в комментариях
  • Собственный блог и сообщество
  • Игры: Фэнтези и Лига прогнозов
  • Рейтингование букмекеров
  • Участие в рейтингах экспертов в темах
Авторизация
или
Забыли пароль?
Еще не зарегистрированы на Sports.ru?
Зарегистрироваться
  • Спортс
  • Фигурное катание
  • Новости
  • Анастасия Губанова: «Очень довольна своим сегодняшним катанием. У меня все получилось, и для начала сезона оценки нормальные»
10

Анастасия Губанова: «Очень довольна своим сегодняшним катанием. У меня все получилось, и для начала сезона оценки нормальные»

Анастасия Губанова рассказала, что довольна прокатом на Lombardia Trophy.

Грузинская фигуристка стала четвертой в короткой программе с 66,78 баллами.

«Я очень довольна своим сегодняшним катанием. У меня все получилось, и для начала сезона оценки нормальные.

Было очень приятно работать с Адамом Шоя над обеими программами в этом сезоне. У него было много замечательных идей. Мне нравится работать с новыми и разными людьми, потому что это помогает расти как фигуристке.

Однако обе песни для программ я выбрала сама. Мне нравится эта версия «Money, Money, Money», потому что это очень смелая песня.

Моя свадьба, которая состоялась несколько недель назад, была воплощением мечты. Я никогда так не нервничала перед соревнованиями, как перед официальной частью свадьбы.

Но все получилось именно так, как я себе представляла. Мы праздновали три дня, первый день – официальная часть, второй – с друзьями, третий – с семьей», – приводит слова Губановой Golden Skate.

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Golden Skate
женское катание
Анастасия Губанова
Lombardia Trophy
сборная Грузии
Адам Шоя
Рекомендуем
Читайте новости фигурного катания в любимой соцсети
Комментарии
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий
Главные новости
✍️ «Чистый хвост» завел телеграм-канал – за кулисами выпусков, кружочки от авторов и гостей! Подписывайтесь!
сегодня, 14:14
Гран-при среди юниоров. Ван Ихань победила, Такаги – 2-я, Окада – 3-я, Чжи А Син – 4-я, Кархунен – 5-я
610 минут назад
Александра Трусова: «Всегда хотела покататься на кабриолете. Пока мне нравится, за исключением того, что если сделать укладку – она испортится»
325 минут назадВидео
МОК не стал комментировать статью Associated Press о деле Камилы Валиевой, предложив перенаправить запрос в WADA
340 минут назад
Lombardia Trophy. Малинин, Кагияма, Миура, Сато, Александр Селевко, Эгадзе, Литвинцев показывают короткие программы
14845 минут назадLive
Елизавета Туктамышева: «Фигуристы идут в медиасферу, потому что есть спрос. Людям хочется, чтобы спортсмены, которых знают и любят, чаще появлялись на экранах»
450 минут назад
Туктамышева о своем шоу про фигурное катание: «Пока не знаю, буду ли продолжать. Хотела сделать что-то более глубокое, раскрывать собеседников»
257 минут назад
Елизавета Туктамышева: «Комментирование – это не так сложно. Во время первых эфиров переживала, но чем больше практики, тем меньше волнения»
3сегодня, 14:35
Эмбер Гленн: «Я все лето работала над психологическим состоянием и думаю, это действительно проявилось сегодня. Я отнеслась к прокату просто как к тренировке»
6сегодня, 13:58
Lombardia Trophy. Гленн выиграла короткую программу, Сакамото – 2-я, Эверхардт – 3-я, Губанова – 4-я
347сегодня, 13:00
Ко всем новостям
Последние новости
Гран-при среди юниоров. Тали и Лафорнара выиграли ритм-танец, Абоян и Веселухин – 2-е, Эллиана и Итан Пил – 3-и
сегодня, 09:47
Елена Соколова: «Каждый день Миронова и Устенко совершенствуются и нацелены на борьбу за самые высокие места»
211 сентября, 17:09
Татьяна Навка: «Масляков был выдающимся человеком. Его уважала вся страна, нам будет его безумно не хватать»
88 сентября, 20:46
Ягудин выразил соболезнования в связи со смертью Маслякова: «Спасибо за все, что вы сделали»
78 сентября, 19:42
Энберт про тренировки Самоделкиной у Арутюняна: «Если все сложится, если будут хорошие взаимоотношения, то это даст результат»
18 сентября, 18:50
Анна Савранская, сыгравшая в фильме «Лед 3» про фигурное катание, присоединилась к актерскому составу «Метода»
17 сентября, 09:40Кино
Израильская фигуристка Гринберг о недопуске россиян: «Спорт вне политики. Зачем отстранять спортсменов?»
166 сентября, 19:54
Гран-при среди юниоров. Чжан Сюаньци и Фэн Вэньцян победили в парном катании, Телемак и Кулон – 2-е
16 сентября, 15:15
Плесовских и Желтышев пропустили первенство Москвы из-за вывиха плеча партнера
36 сентября, 13:25
Гран-при среди юниоров. Фраджи и Фурно выиграли ритм-танец, Вольфкостин и Царевски – 2-е, Овсянкина и Райе – 9-е
46 сентября, 12:14