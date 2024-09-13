Анастасия Губанова: «Очень довольна своим сегодняшним катанием. У меня все получилось, и для начала сезона оценки нормальные»

Анастасия Губанова рассказала, что довольна прокатом на Lombardia Trophy.

Грузинская фигуристка стала четвертой в короткой программе с 66,78 баллами.

«Я очень довольна своим сегодняшним катанием. У меня все получилось, и для начала сезона оценки нормальные.

Было очень приятно работать с Адамом Шоя над обеими программами в этом сезоне. У него было много замечательных идей. Мне нравится работать с новыми и разными людьми, потому что это помогает расти как фигуристке.

Однако обе песни для программ я выбрала сама. Мне нравится эта версия «Money, Money, Money», потому что это очень смелая песня.

Моя свадьба, которая состоялась несколько недель назад, была воплощением мечты. Я никогда так не нервничала перед соревнованиями, как перед официальной частью свадьбы.

Но все получилось именно так, как я себе представляла. Мы праздновали три дня, первый день – официальная часть, второй – с друзьями, третий – с семьей», – приводит слова Губановой Golden Skate.