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Гран-при среди юниоров. Наката, Какиучи, Яньхао Ли, Чхве Ха Бин, Тянь Тунхэ покажут короткие программы

12 сентября на юниорском Гран-при в Бангкоке юноши представят короткие программы.

Гран-при среди юниоров

3-й этап

Бангкок, Таиланд

Юноши

Короткая программа

Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляцияютуб-канал Skating ISU.

Первая разминка

2. Чхве Ха Бин (Южная Корея)

3. Элиас Сайед (Швеция)

4. Рио Наката (Япония)

Вторая разминка

8. Хару Какиучи (Япония)

Третья разминка

11. Яньхао Ли (Новая Зеландия)

Четвертая разминка

18. Тайра Шинохара (США)

19. Грэйсон Лонг (Канада)

20. Тянь Тунхэ (Китай)

Расписание третьего этапа Гран-при среди юниоров в Бангкоке

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
результаты
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мужское катание
logoсборная Швеции
logoГран-при среди юниоров
сборная Новой Зеландии
Хару Какиучи
Тянь Тунхэ
Рио Наката
Грэйсон Лонг
Элиас Сайед
Яньхао Ли
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