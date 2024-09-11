Гран-при среди юниоров. Наката, Какиучи, Яньхао Ли, Чхве Ха Бин, Тянь Тунхэ покажут короткие программы
12 сентября на юниорском Гран-при в Бангкоке юноши представят короткие программы.
Гран-при среди юниоров
3-й этап
Бангкок, Таиланд
Юноши
Короткая программа
Начало – 15:00 по московскому времени, прямая трансляция – ютуб-канал Skating ISU.
Первая разминка
2. Чхве Ха Бин (Южная Корея)
3. Элиас Сайед (Швеция)
4. Рио Наката (Япония)
Вторая разминка
8. Хару Какиучи (Япония)
Третья разминка
11. Яньхао Ли (Новая Зеландия)
Четвертая разминка
18. Тайра Шинохара (США)
19. Грэйсон Лонг (Канада)
20. Тянь Тунхэ (Китай)
Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Sports
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