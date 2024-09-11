Татьяна Тарасова: «Мы можем гордиться тем, что без соревнований тренируемся по два раза в день. Спортсмены ставят личные рекорды на тренировках»

Татьяна Тарасова высказалась о ситуации в российском фигурном катании.

«Мы тренируемся, поэтому наш спорт надо оценивать так же, как и оценивали. Российский спорт всегда был одним из лучших в мире. Очень жаль, что мы сейчас не можем принимать участие в соревнованиях, но мы подождем. Мы можем гордиться тем, что без соревнований тренируемся по два раза в день. Спортсмены ставят личные рекорды на тренировках.

Глобальные достижения — это соревнования. А они будут — нас же не навсегда дисквалифицировали.

Мало ли что мне хочется. Мы поставлены перед фактом — несправедливым фактом. Два года прошло с отстранения, и достижения у каждого спортсмена свои. Это все индивидуально и касается конкретного человека нашей сборной. Один работает над скоростью, второй над выносливостью.

Мы сейчас не можем сказать, что наш спорт стал лучше, потому что нет соревнований. Как отстранение могло сказаться? У нас никто дома не лежит — все ходят на тренировки и продолжают жить в том ритме, в котором жили. Есть российские соревнования, в которых мы хорошо себя показываем», — сказала Тарасова.