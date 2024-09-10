Татьяна Тарасова посетит закрытые предсезонные прокаты фигуристов в Новогорске
Татьяна Тарасова сообщила, что посетит закрытые предсезонные прокаты сборной.
Мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в Новогорске. Открытые прокаты фигуристов состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.
– Планируете посетить контрольные прокаты сборной России в Новогорске и Санкт‑Петербурге?
– А вы как думаете? Конечно, посещу. А как же иначе? Уже завтра буду в Новогорске, будет интересно посмотреть абсолютно на каждого.
– Влад Дикиджи пропустит прокаты в Новогорске из‑за простуды, обидно?
– Очень жаль, конечно. Но ждем в Петербурге на контрольных прокатах сборной, – сказала заслуженный тренер СССР.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Матч ТВ
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