Татьяна Тарасова посетит закрытые предсезонные прокаты фигуристов в Новогорске

Татьяна Тарасова сообщила, что посетит закрытые предсезонные прокаты сборной.

Мероприятие пройдет с 10 по 12 сентября в Новогорске. Открытые прокаты фигуристов состоятся 14-15 сентября в Санкт-Петербурге.

– Планируете посетить контрольные прокаты сборной России в Новогорске и Санкт‑Петербурге?

– А вы как думаете? Конечно, посещу. А как же иначе? Уже завтра буду в Новогорске, будет интересно посмотреть абсолютно на каждого.

– Влад Дикиджи пропустит прокаты в Новогорске из‑за простуды, обидно?

– Очень жаль, конечно. Но ждем в Петербурге на контрольных прокатах сборной, – сказала заслуженный тренер СССР.