Алексей Ягудин: «Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут»
Ягудин верит в хорошее выступление Александры Трусовой на контрольных прокатах
Фигуристка вошла в список участниц контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.
«Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин.
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Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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