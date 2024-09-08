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Алексей Ягудин: «Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут»

Ягудин верит в хорошее выступление Александры Трусовой на контрольных прокатах

Фигуристка вошла в список участниц контрольных прокатов сборной России, которые пройдут в Санкт-Петербурге 14-15 сентября.

«Верю, что Трусова может показать хороший результат на контрольных прокатах. Все могут», – сказал олимпийский чемпион Солт-Лейк-Сити-2002 Алексей Ягудин. 

Кто откроет сезон нашей фигурки? Даже Трусова в деле – с мужем

Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
logoАлексей Ягудин
logoсборная России
женское катание
logoАлександра Трусова
logoконтрольные прокаты
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