Валиева о планах вне спорта: «Я ставлю краткосрочные цели. А дальше уже и жизнь направит, и сам поймешь, что делать»

Фигуристка Камила Валиева рассказала о трудностях коммуникации вне спорта

«Ты все равно приходишь в какие-то компании, где люди не из спорта. И вы начинаете про питание, про тренировки...

Людям не из спорта иногда просто непонятны наши темы, наши небольшие загоны, скажем так. И ты сидишь, тебе немного сложно поддержать тему. Потому что, грубо говоря, «этого» ты не видел – потому что ты занимался тренировками. «Этого» ты не читал – потому что у тебя было восстановление после тренировок и немножко было не до этого.

И поэтому немножко как слепой котенок. Но со временем ты уже начинаешь больше понимать, о чем говорят. Сам начинаешь уже что-то. Это как будто бы дает тебе стимул не останавливаться только на спорте», – отметила Валиева в подкасте Forbes Education «GO учиться!»

Также 18-летняя фигуристка ответила на вопрос о планах после спорта.

«Именно сейчас – в моем сознании – мне кажется, что до 25 лет у меня столько раз изменится мое мнение. Ты же с каждым днем чуть-чуть новое узнаешь, постоянно что-то меняется. Я, пожалуй, ставлю себе какие-то совсем краткосрочные цели, а дальше уже и жизнь направит, и сам поймешь, что делать. И люди помогут», – сказала Валиева.