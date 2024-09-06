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Валиева о питании в спорте: «То, как мы держали вес, оставляет желать лучшего. Плюс 100-200 грамм, и тебе уже говорят «а почему мы поправились?»

Фигуристка Камила Валиева рассказала, как в спорте контролировали ее вес

В подкасте Forbes Education «GO учиться!» Валиева ответила на вопрос о питании.

«В профессиональном спорте это, конечно, все не про здоровье. То, как мы держали вес и как мы питались, оставляет желать лучшего. Я буду говорить за себя.

Я была ребенком – хоть я и пыталась [практиковать] здоровое питание, нас все равно взвешивали каждый день в обед. И знаете, вот эти вот 100-200 грамм плюсом, и тебе уже как бы говорят: «А что такое? Что случилось? А почему мы поправились?»

И ты постоянно себя держишь в каких-то ежовых рукавицах и уже смотришь не на здоровую пищу, а на количество. Сколько это весит, грубо говоря. Съесть шоколадку или кусочек мяса? Для твоей психики получить сахар и весь этот эндорфин... Ты такой: «Да-да-да, лучше шоколадку съесть! Она же маленькая, [меньше], чем кусочек мяса.

Со временем, когда уже начинается переходный возраст и ты уже привык питаться не совсем здоровым образом, тебя немножечко… Во-первых, ты перестаешь так активно двигаться, ты немножко расползаешься, и уже в голове приходит понимание: «Значит, я что-то делала явно не так в этом мире».

Сейчас уже просто здоровое питание без каких-либо ограничений. Ограничения приводят к срывам – к серьезным срывам. Любые ограничения. Потому что обычно говорят «не думай о розовом слонике» – и о чем вы подумали? О розовом слонике! «Я не буду есть сахар, я не буду есть это, это, это…» И в итоге ты ходишь такой: «А что такое? А где мой сахар?»

Подружка не из спорта говорит: «Я ем, когда я хочу». А это на самом деле, мне кажется, правильно. И в небольших количествах, когда ты хочешь. Самое правильное, наверное, это тарелка, когда у тебя там 50% – овощи, белок и углеводы. Все, супер. И захотел ты эту шоколадку – ну, ты съешь эту шоколадку.

Просто «сегодня не захотел, завтра не захотел, послезавтра, еще недельку» – и ты сидишь ночью под одеялом, и у тебя огромный пакет шоколадок из доставки, ха-ха.

Было тяжело. В моем понимании за все нужно платить. Но сейчас главное – все это стабилизировать, выстроить спокойное отношение к еде, без каких-то там заморочек, и все будет вообще шикарно», – сказала Валиева в подкасте Forbes Education «GO учиться!»

Опубликовано: Ян Мельник
Источник: Forbes
logoсборная России
женское катание
logoКамила Валиева
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