Александр Жулин: «Образование важно для любого человека. У нас много талантливых и умных спортсменов»

Александр Жулин считает российских спортсменов достаточно образованными

«Для любого человека образование важно. Не только для спортсменов, а вообще для всех.

Из-за карьеры нет должного времени на учебу? Считаю, у фигуристок и других спортсменов нормальное обучение. Поэтому у нас много талантливых и умных спортсменов», – сказал заслуженный тренер России.

Ректор МГУСиТ: «Валиева многого достигла в спорте и заявила о себе на весь мир. Мы верим, что ее ждет прекрасное будущее в качестве тренера‑преподавателя»