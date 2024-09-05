Александр Жулин: «Образование важно для любого человека. У нас много талантливых и умных спортсменов»
Александр Жулин считает российских спортсменов достаточно образованными
«Для любого человека образование важно. Не только для спортсменов, а вообще для всех.
Из-за карьеры нет должного времени на учебу? Считаю, у фигуристок и других спортсменов нормальное обучение. Поэтому у нас много талантливых и умных спортсменов», – сказал заслуженный тренер России.
Ректор МГУСиТ: «Валиева многого достигла в спорте и заявила о себе на весь мир. Мы верим, что ее ждет прекрасное будущее в качестве тренера‑преподавателя»
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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