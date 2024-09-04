Олимпийская чемпионка Ильиных о допинг-тесте в чайхане: «Приехали два допинг-офицера, и прямо там я ходила с ними в туалет сдавать анализ»

Олимпийская чемпионка Елена Ильиных рассказала, как прошла допинг-тест в чайхане

Ильиных (после свадьбы – Полунина) – победитель командного турнира Сочи-2014 в составе сборной России по фигурному катанию.

– Насколько суровым был допинг-контроль внутри вашей команды перед Играми в Сочи?

– В нашем случае контроль был невероятно жесток. Сама я, как и все остальные спортсмены, фиксировала каждое свое передвижение в системе ADAMS, но однажды сложилась достаточно интересная ситуация. В Россию – и, как всегда, внезапно – прилетели международные допинг-офицеры и позвонили мне уже из Новогорска: мол, по данным компьютерной системы, вы должны находиться на базе, но мы вас здесь не нашли.

Я дико испугалась. Стала извиняться, объяснять, что у нас изменилось расписание тренировок, в связи с чем незапланированно выдался выходной день, соответственно, я уехала из Новогорска в Москву и нахожусь в чайхане на Тверской улице. Слышу в ответ: «Оставайтесь там, мы сейчас к вам приедем».

Через какое-то время приехали два допинг-офицера, женщина и мужчина, и прямо там, в чайхане, я ходила с ними в туалет сдавать анализ.

– Представляю себе реакцию окружающих.

– На самом деле все было очень спокойно, уважительно, то есть никто не стремился на чем-то меня подловить, хотя формально офицеры имели полное право поставить флажок, не найдя меня в Новогорске. За результат пробы я не волновалась в принципе, поскольку никогда никакие таблетки не принимала, даже обезболивающие.

Мой организм вообще очень плохо воспринимает какую бы то ни было фармакологию, реагирует отеками или какими-то другими нарушениями, – рассказала фигуристка.