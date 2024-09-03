Новая произвольная программа Каори Сакамото поставлена на композицию из мюзикла «Чикаго»

Произвольная программа Каори Сакамото поставлена на трек из мюзикла «Чикаго»

Для программы взята композиция «All That Jazz» в исполнении Кэтрин Зеты-Джонс и Рене Зеллвегер.

Каори Сакамото представила новую короткую программу под танго Пьяццоллы Concierto del Ángel