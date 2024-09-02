Мария Захарова: «Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить фигурное катание, много таких мыслей было»

Мария Захарова высказалась о возвращении в фигурное катание

Фигуристка пропустила два сезона из-за травмы. Сегодня она выступила с короткой программой на первенстве Москвы, набрав 54,53 балла (25-е место).

«Сейчас не без травм, есть моменты. Физически тяжело входить, но я стараюсь, морально – менее тяжело. Я рада, что вернулась. За эти два года хотела бросить [фигурное катание], честно признаюсь, много таких мыслей было. Я почти всю жизнь отдала фигурному катанию, сейчас очень рада, что вернулась, хочу дальше продолжать, хочется показать себя.

Восстанавливаю четверной тулуп, учу тройной аксель, сальхов бывает. Из планов – восстановить тулуп, вставить в произвольную и катать с ним, тулуп готов на 90%», – сказала Захарова.