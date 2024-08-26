Журналист Жуков: «Муравьеву начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс»
Журналист Жуков рассказал о проблемах со спиной у фигуристки Софьи Муравьевой.
«Софью начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс. Кроме того, небольшая вспышка вируса на катке АП (академии Евгения Плющенко – Sports) не обошла и ее, из-за чего в августе пришлось ненадолго прервать занятия.
Это все, разумеется, не то чтобы нечто глобальное и само по себе ничего не значащее, но из мелочей порой и складывается итоговый результат. Софья умеет преодолевать трудности – несколько сезонов она боролась с болью в надкостницах и все равно стабильно попадала на пьедестал, но есть ощущение, что в этом году для заветной цели должно сойтись куда больше обстоятельств, чем в предыдущем», – написал Владислав Жуков.
экопродукты, "мои методики", или просто беспечность и равнодушие???
У Леночки, похоже, тоже проблемы со спиной, по крайней мере, ее выступление на это указывает, и ходят слухи...
Но МамоИра обвиняет только других фигуристок, тренеров и родителей в зле ....
Серьёзных аргументов в поддержку АП видимо нет.
А Соне здоровья и слова поддержки, её уважают болельщики и других фигуристок.
У-си - не цель, а средство.
На удивление адекватное судейство было, ИМХО.
Девочкам здоровья.
Дорогая Сонечка успешно тебе разорвать ЛЮБЫЕ взаимоотношения с этим жутким семейством.Никто не заслуживает мараться об них =тем более такой замечательный Человече как ты. Слава Богу Мама дала тебе не торгашеский остов,а духовный и интеллектуальный.Я очень ценю,что ты как и многие известные фигуристки живешь не на потребу. а исключительно достойно.Болею за тебя.