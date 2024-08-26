Журналист Жуков: «Муравьеву начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс»

Журналист Жуков рассказал о проблемах со спиной у фигуристки Софьи Муравьевой.

«Софью начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс. Кроме того, небольшая вспышка вируса на катке АП (академии Евгения Плющенко – Sports) не обошла и ее, из-за чего в августе пришлось ненадолго прервать занятия.

Это все, разумеется, не то чтобы нечто глобальное и само по себе ничего не значащее, но из мелочей порой и складывается итоговый результат. Софья умеет преодолевать трудности – несколько сезонов она боролась с болью в надкостницах и все равно стабильно попадала на пьедестал, но есть ощущение, что в этом году для заветной цели должно сойтись куда больше обстоятельств, чем в предыдущем», – написал Владислав Жуков.