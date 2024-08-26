Журналист Жуков: «Муравьеву начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс»

Теги сборная России травмы женское катание Софья Муравьева Фигурное катание

Журналист Жуков рассказал о проблемах со спиной у фигуристки Софьи Муравьевой.

«Софью начала беспокоить спина, что наложило довольно весомый отпечаток на тренировочный процесс. Кроме того, небольшая вспышка вируса на катке АП (академии Евгения Плющенко – Sports) не обошла и ее, из-за чего в августе пришлось ненадолго прервать занятия.

Это все, разумеется, не то чтобы нечто глобальное и само по себе ничего не значащее, но из мелочей порой и складывается итоговый результат. Софья умеет преодолевать трудности – несколько сезонов она боролась с болью в надкостницах и все равно стабильно попадала на пьедестал, но есть ощущение, что в этом году для заветной цели должно сойтись куда больше обстоятельств, чем в предыдущем», – написал Владислав Жуков.

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78 комментариев
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Ответ Elenavasilevna
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Только пусть Плющенко не кричит в каждом интервью, что у него щадящий режим, трепетное отношение к спортсменам, и что он не хочет, чтобы спортсмены заканчивали карьеры в 16 лет!
+66
-4
+62
И с кем Плющенко выйлет во взрослый сезон? Соню мне жалко, трудолюбивая, воспитанная девочка, очень жаль Нику Жилину, такой талантище...Всем здоровья! Не жаль только академика.
+56
-4
+52
Ответ N-fox
И с кем Плющенко выйлет во взрослый сезон? Соню мне жалко, трудолюбивая, воспитанная девочка, очень жаль Нику Жилину, такой талантище...Всем здоровья! Не жаль только академика.
За каким шайтаном Жилину после серьёзной нейрох/й проблемы в разгар пубертата летом гнали на квады? Рисануться в сети? Получилось, че.
+49
-5
+44
похоже, что «ангар ангелов» — это стойкий инкубатор вирусов, проблем со спиной?
экопродукты, "мои методики", или просто беспечность и равнодушие???
+47
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Да что ж такое!!!! Только что прочитала про спину Вероники, теперь Софья, да ещё и вирус, не от Костылевой ли? Что происходит в королевстве Ангелов?!
+42
-3
+39
Я так понимаю, в этом сезоне за весь АП отдуваться будет Леночка? Остальные по лазаретам или просто не готовы к сезону.
+38
-3
+35
Не может быть.. травмируются же и болеют только в ТШТ.
+44
-14
+30
Ответ N-fox
И с кем Плющенко выйлет во взрослый сезон? Соню мне жалко, трудолюбивая, воспитанная девочка, очень жаль Нику Жилину, такой талантище...Всем здоровья! Не жаль только академика.
Похоже взрослых у него и не осталось, может Софья выйдет на КП и покажет хотя-бы макет программ, но не уверена, скорее нет, чем да, ведь Плющенко любит хвастаться и его новый "бриллиант " это доказал, так что вряд ли мы увидим Софью. Как-то всё у него предсказуемо и печально.
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+25
Ответ Delirium
Я так понимаю, в этом сезоне за весь АП отдуваться будет Леночка? Остальные по лазаретам или просто не готовы к сезону.
Ну, Леночка играет в общественном фонтане в трусах и вдруг на прокатах подхватила вирус? Сколько еще девочек заразилось от Леночки?
У Леночки, похоже, тоже проблемы со спиной, по крайней мере, ее выступление на это указывает, и ходят слухи...
Но МамоИра обвиняет только других фигуристок, тренеров и родителей в зле ....
+29
-5
+24
Ответ Белые Росы
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О, да! Это то самое честное судейство, которое Титову оценивало на плюсы с недокрутами и мимо музыки?
+30
-7
+23
Ежевике, записавшей меня бан, хоть я и вообще ей не писала: ученицы и ученики ТШТ все в шоколаде. Петросян что-то квады не скачет, т к незачем еще. Плющ куда кого привел, он им всем своих шурупов хочет??
+26
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Ответ Ezhevika33
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просветите про взрослых фигуристок других штабов.. уси прыгают или только кружевами выезжают? про ТШТ нас давно просветили, на спортсе и в других источниках.
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+18
У Плющенко через карманных типа журналистов пошло подстилание подстилки. Зато летом у него как всегда пиар акция всегда с четвырнымм потом пшик
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Ответ Белые Росы
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магия ароматизированных конвертов Dior и крестный отец вашего ребенка в качестве президента федерации
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Ответ Самая цитируемая и вообще недура
За каким шайтаном Жилину после серьёзной нейрох/й проблемы в разгар пубертата летом гнали на квады? Рисануться в сети? Получилось, че.
Стиль академии. Имидж - ничто, жажда - все. Им сиюминутный "успех" важнее.
+14
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Ответ N-fox
И с кем Плющенко выйлет во взрослый сезон? Соню мне жалко, трудолюбивая, воспитанная девочка, очень жаль Нику Жилину, такой талантище...Всем здоровья! Не жаль только академика.
Вы верно подметили, вообще не жаль "академика". К тому же еще и враль, каких мало. В то время когда нормальные тренеры (и не только фк) не скрывая говорят - спорт высших достижений, это не про укрепление здоровья, это про его растрату - величайший новичок дул щеки, вещал про "бережный подход", про "долгие карьеры", забрасывал грязью профессионалов, обвиняя во всех грехах. На поверку дня оказалось что этот неумеха ломает своих учеников еще быстрее, контрпродуктивнее и задолго до "высших достижений". Что вполне логично, в любом произв.процессе все быстро разладится, стоит только впустить бездаря без нужных навыков. Но здесь живые люди, дети, да еще и деньги платить надо за развал с травмами... Родителям "ангелов" стоит очень крепко задуматься с какой целью они башляют кантору!
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Час от часу не легче. Как и ожидалось, супер-тренер слил всех своих спасительниц в одно место еще до КП.
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Соне здоровья, проблемы со спиной в ФК - это не мелочи.
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Ответ Delirium
Я так понимаю, в этом сезоне за весь АП отдуваться будет Леночка? Остальные по лазаретам или просто не готовы к сезону.
Леночка тоже на грани, а гонение на три квада, после температуры 39 не способствует здоровью
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Кошмар, короче.
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Ответ Ezhevika33
Комментарий скрыт
Всегда удивляют подобные переводы стрелок на другие штабы и других спортсменов.
Серьёзных аргументов в поддержку АП видимо нет.
А Соне здоровья и слова поддержки, её уважают болельщики и других фигуристок.
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Ответ Ezhevika33
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Так вроде цель не у-си прыгать, а выигрывать старты, зарабатывать имя и деньги. С этим у Петросян все в порядке.
У-си - не цель, а средство.
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У них если кто-то что-то показывает, то вот правда, скорее вопреки…
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Костылева береги спину....
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Ответ Белые Росы
Комментарий скрыт
А что не так было на последнем ЧР?

На удивление адекватное судейство было, ИМХО.
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Ответ N-fox
Так у Жилиной проблемы со спиной...
И у неё??? Капец... Всех угробил со своими бестолковыми шоу. Костылёвой тоже недолго осталось...
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О, к началу сезона соломки подвезли. Если что то пойдёт не так, сразу будет, ну мы же говорили...))
Девочкам здоровья.
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Я думаю дело в том, что даже несмотря на жесткие контрактные обязательства и нескандальность СОни и ее Мамы,которые априори находятся на гораздо более высоком уровне духовного и интеллектуального уровня развития, чем те кто морально растоптали Сонечку публично летом, Сонечка молча ОТХОДИТ от кошмара и контракта,чьими заложниками она стала.
Дорогая Сонечка успешно тебе разорвать ЛЮБЫЕ взаимоотношения с этим жутким семейством.Никто не заслуживает мараться об них =тем более такой замечательный Человече как ты. Слава Богу Мама дала тебе не торгашеский остов,а духовный и интеллектуальный.Я очень ценю,что ты как и многие известные фигуристки живешь не на потребу. а исключительно достойно.Болею за тебя.
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Про преодоление будут комменты или это другое?
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Здоровья и скорейшего восстановления
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