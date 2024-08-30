Надежда Понтелеенко: «Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание»
– Надежда, прежде всего, как ваше здоровье, почему не выходите в сезон?
– На самом деле есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам.
Конечно, очень чувствуется поддержка от моих близких, без них было бы тяжело пройти через этот период. Мои друзья также меня подбадривают. Спасибо всем за поддержку!
– Случалось ли ранее, что из-за травм вы прерывали тренировки?
– Нет, раньше такого никогда не происходило. Однажды я сломала руку, но даже с этой травмой тренировалась в облегченном режиме, мне это даже не мешало.
– Мечта – побыстрее вернуться?
– Я всегда в первую очередь думаю о здоровье и счастье моих родных. Главное, чтобы у всех было крепкое здоровье и оно не подводило. А все остальное придет, многое можно даже купить. Но в будущем, когда трудный период закончится, я буду стараться радовать болельщиков своими выступлениями, конечно, – сказала Понтелеенко.
- Оскорбление
- Мат
- Спам
- Расизм
- Провокации
- Угрозы
- Систематический оффтоп
- Мульти-аккаунтинг
- Прочее
- Спам
- Оскорбления
- Расизм
- Мат
- Угрозы
- Прочее
- Мультиаккаунтинг
- Систематический оффтоп
- Провокации
- Повторить попытку оплаты
- Оставить комментарий без доната
- Изменить комментарий
- Удалить комментарий