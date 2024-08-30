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Надежда Понтелеенко: «Есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание»

15-летняя фигуристка Надежда Понтелеенко рассказала о проблемах с сердцем

– Надежда, прежде всего, как ваше здоровье, почему не выходите в сезон?

– На самом деле есть проблемы с сердцем, они у меня начались еще с прошлого сезона. Это врожденное заболевание. Сейчас я прохожу обследования, еще одно мне только предстоит. По его итогам уже будет решаться, когда можно вернуться к тренировкам.

Конечно, очень чувствуется поддержка от моих близких, без них было бы тяжело пройти через этот период. Мои друзья также меня подбадривают. Спасибо всем за поддержку!

– Случалось ли ранее, что из-за травм вы прерывали тренировки?

– Нет, раньше такого никогда не происходило. Однажды я сломала руку, но даже с этой травмой тренировалась в облегченном режиме, мне это даже не мешало.

– Мечта – побыстрее вернуться?

– Я всегда в первую очередь думаю о здоровье и счастье моих родных. Главное, чтобы у всех было крепкое здоровье и оно не подводило. А все остальное придет, многое можно даже купить. Но в будущем, когда трудный период закончится, я буду стараться радовать болельщиков своими выступлениями, конечно, – сказала Понтелеенко.

Опубликовала: Анна Лаптева
Источник: Спорт-Экспресс
logoсборная России
травмы
женское катание
logoЗдоровье
Надежда Понтелеенко
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