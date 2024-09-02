Семененко о новой короткой: «Программа «Дюна» в постановке Йе Джи Шин была сделана в конце апреля. Ждем суда зрителей»

Евгений Семененко рассказал о постановке короткой программы на новый сезон

«В этом году пошли в двух направлениях – классика и модерн. Нашим правилом является постановка программ в конце сезона, а не в начале нового, и этот год не стал исключением.

Короткая программа под классику в постановке Никиты Михайлова была сделана в середине апреля, а программа «Дюна» в постановке Йе Джи Шин – в конце апреля.

Мне нравятся обе программы, показывать будем «Дюну», но и классику не отвергаем. Ждем суда зрителей. Принципиальные решения зреют в нашем тренерском штабе и во мне лично, но мнение сообщества фигурного катания для нас тоже важно», – сказал двукратный чемпион России.