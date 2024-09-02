Александра Трусова выступила на сборах в Мексике с программой под AC/DC
Александра Трусова выступила с показательным номером на сборах в Мексике
С 30 августа по 5 сентября фигуристка проводит мастер-классы в городах Толука и Гуанахуато.
Трусова представила программу под песни группы AC/DC. Видео опубликовал фан-клуб фигуристки.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Team Ignatova (Trusova)
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