Александра Трусова выступила на сборах в Мексике с программой под AC/DC

Александра Трусова выступила с показательным номером на сборах в Мексике

С 30 августа по 5 сентября фигуристка проводит мастер-классы в городах Толука и Гуанахуато. Трусова представила программу под песни группы AC/DC. Видео опубликовал фан-клуб фигуристки.