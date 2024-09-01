Даниил Глейхенгауз: «На взрослых прокатах и на чемпионате России Двоеглазовой не будет – она не имеет права из-за возраста»
Фигуристка Алиса Двоеглазова в предстоящем сезоне будет выступать по юниорам
Об этом сообщил хореограф группы Этери Тутберидзе Даниил Глейхенгауз.
Ранее болельщики обратились в ФФККР с просьбой допустить 15-летнюю Двоеглазову на взрослые соревнования.
«Алиса выступала на юниорских прокатах, потому в этом году выступает по юниорам. На взрослых прокатах, как и на чемпионате России, ее не будет – она не имеет права из-за возраста», – сказал Глейхенгауз.
Опубликовано: Полина Лоцик
Источник: Sport24
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