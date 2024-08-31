Крылова о контрольных прокатах юниоров: «Обе мои пары очень достойно продемонстрировали результаты нашей совместной работы в межсезонье»

Крылова оценила выступление своих танцевальных дуэтов на контрольных прокатах.

От группы Анжелики Крыловой в прокатах юниорской сборной России участвовали Ева Плесовских и Марк Желтышев и Анна Билибина и Дмитрий Кашаев.

«Ане с Димой программы ставили мы с тренером Григорием Смирновым. Ритм-танец на композиции Blondie «Heart of Glass», «Оne Way». Произвольный – на музыку Майкла Джексона. Обе программы танцевальные и полностью соответствуют темпераменту и харизме спортсменов. Ребята очень достойно выступили на прокатах. Думаю, своими программами и их исполнением запомнились точно.

Еве с Марком программы делала я, помогал Максим Ставиский. Ритм-танец – «We Are Family», YMCA. Произвольный – «Ромео и Джульетта».

Идея этой произвольной программы была моя, потому что мне показалось, что в юниорских танцах в последнее время стали нечасто обращаться к классике, и мне захотелось сделать такие образы. При выборе музыки я отталкивалась от внешности партнерши – ее линий, движений, плавности.

Мы соединили музыку Нино Рота к фильму о Ромео и Джульетте с танцем рыцарей Сергея Прокофьева из известного балета, чтобы в первой части больше показать партнершу – ее нежность, женственность, а во второй – мужественность партнера. И все это подчеркнуть контрастом в хореографии – резкостью рук, движений, соединив с эмоциями, гармонией и чувствами.

Мне кажется, программа удалась. Будем продолжать работать. Сейчас мы показались на прокатах, на следующей неделе – первенство Москвы и войдем в сезон.

Обе пары очень достойно продемонстрировали результаты нашей совместной работы в межсезонье, показали новые программы и образы. Ребятам было важно посмотреть на другие пары, услышать мнения специалистов.

После прокатов я отметила, что они счастливы и очень мотивированы. Понимаете, видеть их горящие глаза, желание работать – очень круто. И быть в обойме в начале сезона очень важно для всех нас», – сказала Крылова.