«Вы человек, который вызывает огромное уважение из‑за своего таланта созидать и давать энергию спортсменам». Авербух поздравил Мозер с днем рождения
Илья Авербух поздравил с днем рождения Нину Мозер.
Сегодня заслуженному тренеру России исполнилось 60.
«Дорогая Нина Михайловна, хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать всего самого‑самого хорошего.
Вы человек, который вызывает огромное уважение из‑за своего таланта созидать и давать энергию спортсменам для побед на Олимпийских играх, что является наивысшим достижением в фигурном катании.
Сил вам и побед, пусть ваши ученики вас всегда радуют», — сказал Авербух.
К поздравлениям присоединилась Татьяна Тарасова.
«Поздравляю с днем рождения, желаю успехов в нашем прекрасном тренерском деле», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».
Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
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