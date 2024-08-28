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  • «Вы человек, который вызывает огромное уважение из‑за своего таланта созидать и давать энергию спортсменам». Авербух поздравил Мозер с днем рождения
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«Вы человек, который вызывает огромное уважение из‑за своего таланта созидать и давать энергию спортсменам». Авербух поздравил Мозер с днем рождения

Илья Авербух поздравил с днем рождения Нину Мозер.

Сегодня заслуженному тренеру России исполнилось 60. 

«Дорогая Нина Михайловна, хочу поздравить вас с днем рождения и пожелать всего самого‑самого хорошего.

Вы человек, который вызывает огромное уважение из‑за своего таланта созидать и давать энергию спортсменам для побед на Олимпийских играх, что является наивысшим достижением в фигурном катании.

Сил вам и побед, пусть ваши ученики вас всегда радуют», — сказал Авербух.

К поздравлениям присоединилась Татьяна Тарасова.

«Поздравляю с днем рождения, желаю успехов в нашем прекрасном тренерском деле», — цитирует Тарасову «Матч ТВ».

Опубликовала: Мария Величко
Источник: Матч ТВ
logoТатьяна Тарасова
logoИлья Авербух
logoсборная России
пары
logoНина Мозер
logoМатч ТВ
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